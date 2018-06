Kinas hævede toldsatser rammer amerikansk hummereksport

Toldsatserne får alarmklokkerne til at ringe i Maine, hvor størstedelen af USA's hummerfiskere har hjemme.

Den amerikanske hummereksport bliver nu også ramt af Kinas hævede toldsatser. Det oplyser den kinesiske regering fredag.

Både levende, friske og frosne hummere vil blive pålagt yderligere 25 procent told, når de kommer fra USA og skal sælges i Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

De seneste år er kinesernes interesse for amerikanske hummere steget stødt. Alene fra 2016 til 2017 steg Kinas import af amerikanske hummere fra 108 millioner dollar til 142 millioner dollar.

Beslutningen om at hæve toldsatserne vil derfor også få alvorlige konsekvenser for den amerikanske skaldyrs- og fiskeindustri.

I staten Maine, hvor størstedelen af de amerikanske hummerfiskere har hjemme, får kinesernes seneste træk alarmklokkerne til at ringe.

Her er hummerindustrien en stor del af statens økonomi, historie og kulturarv.

Matt Jacobson, der står i spidsen for en sammenslutning af hummereksportører i Maine, håber derfor også på, at USA og Kina hurtigst muligt når frem til en løsning.

- Det her er overhovedet ikke gode nyheder. Forhåbentlig kan nogen holde hovedet koldt og sørge for, at der bliver fundet en løsning.

I alt har kineserne besluttet at føje 659 varer til listen over varer, der fra 6. juli vil blive pålagt ekstra told ved ankomsten til Kina.

De kinesiske toldsatser kommer som et svar på, at USA har indført en 25 procents told på varer fra Kina til en værdi af 50 milliarder dollar.

USA og Kina er verdens to største økonomier, og fredagens udveksling af nye toldsatser frygtes at være et skridt mod en reel handelskrig.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har advaret kineserne mod at svare igen. I så fald vil han indføre yderligere toldsatser, har han sagt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Modsat beskylder kineserne USA for at løbe fra løfter, der er blevet givet under tidligere forhandlinger.

- Den amerikanske beslutning har overtrådt Verdenshandelsorganisationens regler og er i modstrid med den forståelse, som Kina og USA har opnået i tidligere forhandlinger om handel, skriver det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

/ritzau/