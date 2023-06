Kinas import af russisk olie næsten fordoblet siden Ukraine-invasion

Kinas import af russisk olie er på sit højeste siden invasionen af Ukraine.

Det viser forbrugerdata for maj måned fra Kinas hovedstad Beijing tirsdag, skriver VOA News og AFP.

Ifølge de to medier importerede Kina i maj 9,71 millioner tons olie fra Rusland.

I februar 2022 var tallet 5,4 millioner tons.

Tallene viser, at importen af russisk råolie næsten er fordoblet siden Ruslands invasion.

VOA News skriver, at tallene er på linje med de handelstal, der blev offentliggjort i juni mellem Kina og Rusland. De viser, at Kinas handel med Rusland er steget til niveauer, der ikke er set siden februar 2022.

Handlen mellem de to lande var sidste måned 20,5 milliarder dollar værd, viste data fra Beijing ifølge VOA.

Kinas præsident, Xi Jinping, besøgte under et statsbesøg i marts Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Xi Jinping sagde under sit besøg i Rusland, at relationen mellem Kina og Rusland har vital betydning for verden og menneskeheden.

Han tilføjede, at han fortsat regner med at være i kontakt med Putin.

De to ledere er også enige om et øget økonomisk samarbejde.

- Rusland kan imødekomme Kinas voksende behov for mere energi, siger Putin, som drøftede mulighederne for en ny gasrørledning fra Rusland til Kina.

Kina har forsøgt at fremstille sig selv som en mulig fredsmægler i krigen i Ukraine.

Men landet er blevet kritiseret af vestlige lande for at nægte at fordømme Rusland og det tætte strategiske partnerskab mellem de to lande, skriver VOA News.

Ifølge mediet blev Xi Jinping og Vladimir Putin enige om at øge handlen mellem Kina og Rusland til 200 milliarder dollar i 2023.

Handlen mellem de to lande nåede i alt op på 190 milliarder dollar sidste år.

Samtidig er russiske energileverancer til Kina sat til at vokse med 40 procent i år, sagde vicepremierminister Alexander Novak i sidste måned ifølge AFP.

