Kina skærper forfølgelsen af kristne

I Kina vokser kristendommen som intet andet sted i verden. Men det er en torn i øjet på de kommunistiske ledere i Beijing, der kun vil tillade kineserne at dyrke deres tro under statslig kontrol. Senest er en protestantisk menighed blevet tvunget ud af deres kirke i hovedstaden

Kirker, der jævnes med jorden. Kors, der brændes af. Og et portræt af Jesus, der rives ned og erstattes af et billede af den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Det er voldsomme overgreb, de kristne og andre religiøse grupper i Kina bliver udsat for i denne tid. Ganske vist er der på papiret religionsfrihed i Kina, men siden Xi Jinping kom til magten for seks år siden, har regeringen skærpet kontrollen med de religioner, der anses for at være en trussel mod kommunistpartiets autoritet. Senest er det gået ud over en af de største protestantiske kirker i Beijing, Zions Kirke. Her er menigheden blevet tvunget til at forlade den bygning, der ellers søndag efter søndag har været samlingssted for menighedens 1500 medlemmer.

Ifølge flere lokale medier nægter Zion-kirkens præst at rømme bygningen, selvom lejemålet er blevet opsagt – angiveligt efter pres fra lokalregeringen.

”Der er sket en klar ændring i attituden, for regeringen har åbenlyst et stærkt ønske om at kontrollere vores religion,” siger pastor Erza Jin til den kinesiske avis South China Morning Post.

De seneste stramninger kommer, efter at der i februar blev vedtaget ny lovgivning for udøvelse af religion i Kina. Kort sagt er der tale om ”kinesificering” af de religiøse grupper, der ikke allerede er under statslig regulering. For selvom 38 millioner kinesere er medlemmer af Kinas officielle kristne protestantiske kirke, så har mindst ligeså mange – og sandsynligvis flere – sluttet op om de såkaldte undergrundskirker, der står uden for styrets kontrol. Og de menigheder er vokset markant i de senere år.