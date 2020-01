Kinas leder: Coronavirus er som en dæmon vi må være efter

Vi kan ikke lade denne dæmon gemme sig, siger præsident Xi Jinping om virus under et møde med WHO's leder.

Kinas præsident, Xi Jinping, siger tirsdag, at landet er midt i en alvorlig kamp mod en "dæmon" - det potentielt dødelige coronavirus.

Han lover, at regeringen vil være åben om sit arbejde for at inddæmme sygdommen. Det rapporterer de kinesiske medier.

- Epidemien er en dæmon, og vi kan ikke lade denne dæmon gemme sig, siger den kinesiske leder under et møde med lederen af FN's verdenssundhedsorganisation (WHO), Tedros Adhanom.

- Den kinesiske regering har hele tiden påtaget sig en åben, gennemsigtig og ansvarlig holdning til rettidig frigivelse af information om epidemien, både herhjemme og til udlandet.

Langt over 100 mennesker er døde i Kina af den nye sygdom. Den kan give en slags influenza og en lungebetændelse, som i nogle tilfælde koster patienter livet.

Den menes at være opstået i storbyen Wuhan blandt dyr. Med den egenskab, at den kan smitte mennesker.

/ritzau/AFP