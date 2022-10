Kinas leder har sat partiet over alt andet

”Længe leve vores store, glorværdige og korrekte parti.”

Det er blot et af de mange slogans på røde bannere, der pynter i Folkets Store Hal i hjertet af Beijing, hvor partikongressen søndag blev skudt i gang. Her høstede præsident Xi Jinping stort bifald, da han i sin åbningstale understregede, at Beijing stod klippefast og aldrig ville acceptere Taiwans uafhængighed – og desuden fastslog, at det var partiledelsens fortjeneste, at der nu var kommet styr på det kaos, der ellers havde præget Hongkong.