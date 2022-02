Kinas masseovervågning skaber bekymring i den danske OL-lejr

På trods af advarsler fra udenlandske efterretningstjenester har PET ikke vejledt danske atleter om at lade telefonen blive derhjemme under opholdet i Kina

De 62 danske OL-atleter er ikke kun under et mentalt pres for at yde deres bedste i kampen om medaljer. De skal også overholde Kinas strenge corona-regler og undgå virussen, som hurtigt kan knuse drømmen om podiepladser. Samtidig skal de konstant forholde sig til den massive overvågning, der hører til dagligdagen i Kina. Alle deltagere ved vinter-OL i Beijing skal dagligt indtaste deres temperatur i den omdiskuterede, officielle OL-app "MY2022" under legene, der varer indtil næste søndag.