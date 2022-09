Kinas og Irans præsidenter mødes for første gang

Den usbekiske hovedstad, Samarkand, er i øjeblikket hjemsted for topmødet i Shanghai Samarbejdsorganisation (SCO) - en organisation af lande, hvoraf de færreste er i Vestens gode bøger for tiden.

Begivenheden har allerede budt på farverige møder, som mellem Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Og nu skal den kinesiske præsident også mødes med sin iranske pendant, Ebrahim Raisi. Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

De to har aldrig mødtes ansigt til ansigt, og mødet finder sted, bare én dag efter at Iran formelt set er optaget i SCO.

Den information kommer fra en statsstyret kinesisk fjernsynskanal. Det er endnu ikke kendt, hvad de to præcis skal snakke om.

- Om morgenen 16. september vil præsident Xi Jinping mødes med den iranske præsident Raisi i Samarkand, lød det på kinesisk fjernsyn.

Begge lande har dog haft fremtrædende roller i international politik på det seneste.

Kina har blandt andet fået voldsom kritik af FN, der beskylder landet for tortur og ulovlig indespærring af det muslimske uighur-mindretal i provinsen Xinjiang.

Iran har været i åben konflikt med både USA og FN's internationale atomvagthund, IAEA. IAEA har bedt om at få adgang til Irans atomfaciliteter, og der er stigende bekymringer for, at Iran kan være i gang med at udvikle atomvåben.

Raisi overtog posten som Irans præsident i starten af august sidste år, efter at Hassan Rouhani, trådte af. Det var Rouhani, som i sin tid var med til at indgå den bredt omtalte atomaftale med USA, JPCA, som Donald Trump senere trak sig fra.

