Kinas økonomi skrumper for første gang i årtier

Kinas bruttonationalprodukt skrumper for første gang i årtier, viser tal fra Kinas statistikbureau ifølge AFP.

De omfattende tiltag for at inddæmme coronavirusset har fået Kinas økonomi til at skrumpe for første gang i årtier.

Landets bruttonationalprodukt (bnp) faldt med 6,8 procent i kvartalet fra januar til og med marts i forhold til samme periode sidste år. Det viser tal fra Kinas nationale statistikbureau (NBS).

Det er den første negative vækst fra verdens andenstørste økonomi, siden landet begyndte at offentliggøre tallene i begyndelsen af 1990'erne.

Bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret, fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Det er et meget anvendt nøgletal, der er udtryk for størrelsen af et lands økonomi. Stigninger eller fald i bnp viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Den negative vækst på 6,8 procent er et stort fald fra seneste kvartal, hvor landets bnp steg med seks procent.

Forventningen til bnp'et for hele året er faldet til en stigning på 1,7 procent, viser en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP. Det ville være det dårligste årsresultat siden 1976.

