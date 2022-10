Kinas magtfulde leder bryder med traditionen om at give plads til fraktioner i partiledelsen og er dermed slået ind på en farlig kurs, mener ekspert

Kinas præsident har med ny topledelse total kontrol over partiet

Klokken præcis 12.07 går de forgyldte døre op, og syv mænd træder ind på et rødbeklædt podie i Folkets Store Hal. Det er dem, der som udvalgte medlemmer af Politbureauets Stående Komité, kommer til at træffe alle væsentlige beslutninger for landet de næste fem år.

Forrest går en smilende Xi Jinping, der vinker til de udvalgte gæster og det store opbud af pressefolk. Den rækkefølge, de kommer gående i, afspejler deres rang i partiet, og interessen samler sig først og fremmest om nummer 2, Shanghais partichef, Li Qiang, der således står til at blive Kinas nye premierminister. På scenen ses også de tre nye medlemmer, der er håndplukket som loyale Xi Jinping-støtter, og den sammensætning mener professor Willy Lam fra Chinese University of Hong Kong er særdeles problematisk.