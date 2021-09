Kinas præsident lover stop for nye kulkraftprojekter

Den kinesiske regering vil ophøre med at finansiere projekter baseret på kulkraft i udlandet.

Det siger præsident Xi Jinping i en tale til FN's Generalforsamling tirsdag.

- Kina vil øge støtten til andre udviklingslande, så de kan opbygge grøn energi, og vil ikke bygge nye kulkraftprojekter i udlandet, siger han til forsamlingen i FN-bygningen i New York City.

Afbrænding af kul for at skabe energi udleder store mængder af CO2, som ifølge videnskaben er med til at skabe global opvarmning.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina har været under pres fra adskillige andre lande for at ophøre med at betale for kulkraftværker i blandt andet flere afrikanske lande.

Tidligere i år har Sydkorea og Japan afgivet tilsvarende løfter.

Både FN's generalsekretær, António Guterres, og John Kerry, den amerikanske regerings særlige klimaudsending, har opfordret Kina til at gøre det samme.

Samtidig lover Xi, at Kina vil gøre mere for at bidrage til at bekæmpe klimakrisen.

- Vi (verdens lande, red.) bør efter covid-19-æraen fremme nye tiltag, der kan skabe vækst, og i fællesskab tage et stort skridt frem og samtidig forblive forpligtet til, at der er harmoni mellem menneske og natur, siger han.

Intet land har flere kulkraftværker end Kina, men landet bruger milliarder på at omstille sin energiforsyning i en mere grøn retning.

Sideløbende med det har Kina samtidig skudt store beløb ind i fossile energiprojekter i udlandet.

Det sker som led i en stor infrastrukturplan, der skal knytte Kina tættere til lande i Asien og Afrika især.

Tidligere i år viste en rapport fra en række miljøorganisationer, at den statsdrevne Bank of China siden 2015 har finansieret kulkraftprojekter for samlet 35 milliarder dollar i lande uden for Kina.

Kina har lovet, at dets eget forbrug af kul skal toppe i 2030 og i 2060 skal landet være udledningsneutralt.

/ritzau/