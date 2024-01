Kinas præsident ønsker FN-debat om fremtid for AI

FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at Kinas præsident, Xi Jinping, har sagt til ham, at FN bør have en central rolle i en international diskussion om kunstig intelligens (AI).

Guterres orienterede om den kinesiske opfordring i en tale ved det økonomiske topmøde i Davos i Schweiz onsdag.

Opfordringen fra den kinesiske præsident er en opfølgning på udtalelser fra Kinas premierminister, Li Qiang, som tirsdag talte i Davos om behovet for et nyt international samarbejde på mange områder.

Li understregede især, at der skal være en rød linje i forhold til kunstig intelligens (AI), så de nye teknologier bliver brugt til at skabe bedre samfund.

- I forhold til AI er det vigtigt, at principper for god og ansvarlig ledelse bliver holdt i hævd, sagde han og understregede, at "AI må udvikles i en retning, som gavner menneskeheden og skaber fremskridt - uden konfrontation og splittelse mellem forskellige lejre."

- Teknologien må være inklusiv og ikke kun komme en lille gruppe af mennesker til gavn. Den skal være for det store overvældende flertal af menneskeheden, sagde han.

Ved mødet i Davos deltager over 2800 ledere fra 120 lande - heriblandt over 60 statsoverhoveder.

Microsoft-milliardæren Bill Gates har i Davos sagt, at AI er det største produktivitetsfremskridt i vor levetid.

/ritzau/Reuters