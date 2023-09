Kinas præsident slår ind på ny kurs over for Sydkorea

Kinas præsident, Xi Jinping forsikrede lørdag den sydkoreanske regeringschef om, at hans land vil arbejde sammen med sydkoreanerne om fremme de to landes strategiske partnerskab og udvikle det med tiden.

Samtidig sagde Xi, at han seriøst vil overveje at besøge Sydkorea. Det skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Udtalelserne kommer efter, at Xi havde et møde med den sydkoreanske premiermierminister, Han Duck-soo, i den østlige kinesiske by Hangzhou forud for åbningen af De Asiatiske Mesterskaber, Asian Games.

Han anmodede Xi om at få Kina til at spille en konstruktiv rolle i forhold til Nordkorea.

Udmeldingerne fra Xi kom samtidig med, at Kina underskrev strategiske aftaler med den sydøstasiatiske østat Østtimor.

Det omhandler blandt andet militært samarbejde, og det omfattende strategiske partnerskab mellem de to lande kan øge Kinas indflydelse i regionen.

Østtimor ligger mellem Indonesien og Australien. Landet har 1,3 millioner indbyggere.

Da José Manuel Ramos-Horta sidste år blev indsat som præsident for Østtimor, lovede han at knytte stærkere økonomiske bånd til Kina.

Han sagde, at han fortsat ville opretholde forbindelser til USA, men han understregede, at hans land ikke vil være del af rivaliseringen mellem Beijing og Washington.

Kinas vicepræsident, Han Zheng, talte lørdag i FN's Generalforsamling i New York, hvor han forsikrede, at hans land er indstillet på at åbne sig stadigt mere over for verden. Han sagde, at Kina altid vil forblive medlem af den store familie af udviklingslande.

Om krigen i Ukraine sagde den kinesiske vicepræsident, at "Kina støtter alle bestræbelser på at styrke suverænitet og territorial integritet. Det skriver nyhedsbureauet Xinhua.

Om Ukraine sagde den kinesiske minister, at Kina støtter en fredelig løsning på konflikten, og at det er indstillet på at spille en konstruktiv rolle frem mod en politisk løsning.

Kina har afvist at fordømme Ruslands invasion af nabolandet, og det er under internationalt pres for at gøre mere for at få Rusland til at ændre kurs.