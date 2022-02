På Xi Jinpings opfordring har Vladimir Putin nu sagt, han vil sende en delegation afsted for at forhandle med Ukraine på topniveau

Mens russiske soldater i går rykkede ind mod Ukraines hovedstad, Kijev, ringede Kinas præsident, Xi Jinping, til sin russiske kollega, Vladimir Putin, og opfordrede til, at de to parter begynder at forhandle. Hvilket Putin erklærede sig rede til, og ifølge Kreml skulle Rusland nu være parat til at forhandle med Ukraine i Belarus’ hovedstad, Minsk.