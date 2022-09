Kinas præsident udtrykker dyb medfølelse med briterne

Kinas præsident, Xi Jinping, har givet udtryk for "dyb medfølelse" med Storbritanniens regering og befolkning efter dronning Elizabeths død.

- Xi Jinping har på vegne af den kinesiske regering og den kinesiske befolkning - og også på egene vegne - sendt dybe kondolencer, hedder det i en officiel erklæring ifølge AFP.

- Hendes død er et stort tab for det britiske folk, hedder det.

I erklæringen, som er offentliggjort i statslige kinesiske medier, bliver det fremhævet, at dronning Elizabeth var den første britiske monark, som besøgte Kina.

Samtidig priser de kinesiske ledere den afdøde regents langvarige regeringstid.

- Xi Jinping understregede, at han lægger stor vægt på udviklingen af relationerne mellem Kina og Storbritannien, og han giver udtryk for sin vilje til arbejde sammen med kong Charles III ... "for at styrke den sunde og stabile udvikling af bilaterale forbindelser til gavn for de to lande og deres befolkninger."

Den britiske monark var på tronen i over 70 år.

I Hongkong mindes mange indbyggere dronning Elizabeth på sociale medier. Den britiske monark blev kærligt kaldt "Boss lady" blandt de ældre indbyggere i den tidligere britiske kronkoloni - en af briternes sidste kolonier.

Elizabeth besøgte Hongkong to gange, mens hendes søn - nu kong Charles III - var til stede ved overdragelsen af Hongkong til Kina i 1997.

I de seneste to år, hvor Kina har slået hårdt ned på politiske dissidenter, har Storbritannien taget imod et stort antal migranter fra den tidligere kronkoloni.

Premierminister Liz Truss sagde tidligere i år, da hun var udenrigsminister, at briterne sammen med dets allierede vil kæmpe for demokrati mod diktaturer, og at landet er mere motiveret end nogensinde efter Den Kolde Krig.

/ritzau/AFP