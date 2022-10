Kinas præsident vil hellere risikere sin egen popularitet, end at pandemien blusser op

Selvom nedlukninger og massetests for covid går hårdt ud over økonomien og slider på Xi Jinpings popularitet, nægter Kinas leder at opgive nultolerancen. Han tør ikke løbe risikoen

En halv snes kinesere iført de karakteristiske hvide, hermetisk lukkede beskyttelsesdragter står klar foran foran Yanbao Taihu Health Home. De skal sørge for, at alt foregår efter direktiverne, når nyankomne passagerer fra Beijings Internationale lufthavn skal anbringes i karantæne med det formål at forhindre covid-virus i at sprede sig i Kina.

Først bliver al bagagen slæbt ud af bussen, hvorefter en mand med et sprøjteapparat på ryggen går rundt og desinficerer hver eneste kuffert. Herefter fordeles de omkring 50 nye ”karantænegæster” på 28 etager i den statslige boligblok, hvor de skal tilbringe de næste 10 dage, lukket inde i små nedslidte lejligheder.

Det er blot en af forklaringerne på, hvorfor det i øjeblikket er de færreste, der har lyst til at rejse til Kina. Hvilket ikke kun går ud over turismen, men i høj grad også forretningslivet, hvor udenlandske virksomheder har været med til at drive Kinas økonomiske vækst.

Som formanden for det danske handelskammer i Shanghai og direktør for møbelfirmaet Trayton, Simon Lichtenberg, siger, er det efterhånden svært at forstå, hvorfor præsident Xi Jinping så nidkært holder fast i denne nul-covid-politik.

”Vi spørger da hele tiden os selv, hvornår det her holder op. De fleste er blevet vant til at skulle testes hele tiden, men de nedlukninger, som vi har haft i lange perioder her i byen, har ramt alle hårdt, og det kan jo ikke blive ved i al evighed,” siger Simon Lichtenberg.

”Men som Xi Jinping (Kinas præsident, red.) flere gange har sagt, så kommer 'menneskers liv og helbred i første række' – det er vigtigere end økonomien på kort sigt. Centralregeringen frygter, at hvis de dropper nultolerancen, vil flere hundrede tusinde kinesere dø af corona, og det tør de simpelt hen ikke risikere,” siger forretningsmanden, der har boet flere end 30 år i Kina.

Da præsident Xi Jinping i søndags holdt åbningstale ved partikongressen i Beijing, nævnte han netop regeringens covid-19 strategi som en af de bedste i verden, og sagde ikke et ord om lempelse af restriktioner, som mange ellers havde håbet på. Og han understøttes naturligvis af landets eksperter, som for eksempel Liang Wannian fra den nationale sundhedskommission, der i følge avisen Global Times siger:

”Hvis Kina gør ligesom vestlige lande og indfører en ”lev-med-det” politik, vil det føre til et kæmpestort antal smittede, alvorligt syge og mange dødsfald. Sådan et scenarie kan overhovedet ikke komme på tale, så det vil vi gøre alt for at undgå.".

I samme avis harcelerer kommentatoren Ming Jinwei mod det, han kalder ”den vestlige smædekampagne” mod Kinas strategi. Og henviser han til, hvad der skete i Japan, der i lighed med de fleste vestlige lande har besluttet at leve med denne virus. Her nåede det gennemsnitlige dødstal i august op på 267 om dagen. Hvis man overfører scenariet til Kina, vil det betyde dødstal på over 700.000.

Det spiller også ind, at Kinas sundhedsvæsen slet ikke har kapacitet til at håndtere så mange smittede. For eksempel er antallet af intensivafsnit og respiratorer væsentlig lavere end i europæiske lande. Men som Lichtenberg påpeger, handler det i høj grad om at få folk vaccineret, og især har det knebet gevaldigt med at få de ældste borgere til at tage mod stikket. Ganske vist er 90 procent af befolkningen nu vaccineret, men problemet er, at de kinesiske vacciner ikke har vist sig særligt effektive – og slet ikke over for de nye varianter.

”Det er et megastort problem, for jeg kan ikke forestille mig, at den kinesiske ledelse på nogen måde vil bøje sig og begynde at importere en beviseligt mere effektiv mRNA-vaccine, som USA f.eks fremstiller. Det er en sådan vaccine, der skal til, men de vil givetvis insistere på selv at udvikle den og få den i produktion,” siger Simon Lichtenberg.

Han tilføjer, at det vil føre til yderligere frustrationer i befolkningen – også blandt middelklasseborgere og partimedlemmer, der ellers har forsvaret regeringens politik.

”De er først og fremmest kede af det og skuffede over, at deres kære moderland ikke har magtet at håndtere pandemien på bedre vis. Men deres tålmodighed vil blive sat på prøve et godt stykke tid endnu, indtil en ny og bedre vaccine bliver lanceret,” lyder vurderingen fra Simon Lichtenberg.