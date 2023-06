Kinas premierminister besøger Tyskland og Frankrig

Kinas premierminister, Li Qiang, besøger Tyskland og Frankrig fra 18. juni til 23. juni. Det oplyser det kinesiske udenrigsministerium torsdag.

Li Qiang skal i Tyskland deltage i en ny runde af løbende konsultationer mellem den tyske og den kinesiske regering.

I Frankrig skal han deltage i et topmøde om en Ny Global Finanspagt.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, er vært for dette topmøde, der har til formål at sikre koordinering af private og offentlige finansieringer på de steder, hvor der er mest brug for dem.

Det gælder både i forhold til klimaforandringer, fattigdom og beskyttelse af biodiversitet. Det oplyser det franske præsidentpalæ.

Det er første gang Li Qiang besøger Europa, siden han blev udnævnt til premierminister i marts. Han er tidligere partileder i Shanghai. Og han opfattes som en af den kinesiske præsident Xi Jinpings nærmeste allierede.

Macron har sagt, at Europa ikke bør adskille sig økonomisk fra Kina, selv om handelssamarbejdet mellem parterne ikke er "afbalanceret".

Emmanuel Macron besøgte Kina i april. Her forpligtede han Frankrig til at have "en proaktiv forretningsmæssig relation til Kina".

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, var med i delegationen til den kinesiske hovedstad, Beijing.

Tysklands koalitionsregering under ledelse af den socialdemokratiske forbundskansler, Olaf Scholz, offentliggjorde onsdag et nyt strategipapir, der fastslår, at "vi lever i en tid med tiltagende multipolaritet og systemisk rivalisering".

- Nogle stater forsøger at undergrave den internationale orden for at fremme deres revisionistiske idéer og vinde nye indflydelsessfærer, hedder det i dokumentet om den forværrede globale sikkerhed.

I det tyske strategidokument kaldes Kina både "partner, konkurrent og systemisk rival". Og de kinesiske ledere i Beijing bliver beskyldt for igen og igen at handle i mod forbundsrepublikkens globale interesser i dets forsøg på at skabe en ny verdensorden.

Det er de tyske partier i koalitionsregeringen under Olaf Scholz, som har udarbejdet strategidokumentet, der meget kraftigt kritiserer Kinas kommunistiske ledelse for både menneskerettighedskrænkelser og for at undergrave regional stabilitet og international sikkerhed.

Men i dokumentet erkendes det samtidig, at den asiatiske gigant fortsat er en partner, som er uundværlig når mange af de globale udfordringer og kriser skal løses.

- Den centrale pointe er, at Kina fortsat vil vokse økonomisk, og at integrationen af Kina i verdenshandlen og i verdens økonomiske relationer ikke bør svækkes, lyder det.

