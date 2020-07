Kinas telegigant kan blive udelukket fra Storbritannien

Den britiske regering tager tirsdag stilling til, om Huawei skal forbydes at levere udstyr til mobilnetværk.

Tirsdag kan blive en skæbnedag for det kinesiske Huaweis fremtidige muligheder for at levere udstyr til mobilnettet i Storbritannien.

Premierminister Boris Johnson ventes at udelukke Huawei fra at deltage i udbygning af 5G-netværket.

Det erfarede avisen The Telegraph i begyndelsen af juli.

Tirsdag mødes det nationale sikkerhedsråd med Johnson for bordenden for at drøfte sagen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tirsdag eftermiddag vil kulturminister Oliver Dowden informere Underhuset om rådets beslutning.

I forvejen er Huawei på den sorte liste i USA, som har forbudt landets teleoperatører at bruge firmaets 5G-udstyr. Virksomheden er også pålagt handelsrestriktioner.

Den amerikanske regering har ifølge Reuters forsøgt at overtale sine allierede til at gøre det samme.

USA begrunder det med, at Huawei udgør en sikkerhedstrussel på grund af en påstået nær tilknytning til Kinas regering eller militær.

Huawei har afvist beskyldningerne og står fast på, at koncernen er uafhængig.

I januar gav Boris Johnson grønt lys til, at Huawei kunne levere noget af teknologien til 5G-netværket, men USA har lagt pres på Johnson for at få ham til at ændre den beslutning, skriver Reuters.

Kulturminister Oliver Dowden har tidligere sagt, at det muligvis vil blive nødvendigt at revidere Huaweis godkendelse.

Bekymringen bunder ifølge regeringskilder i, at Huawei som følge af USA's sanktioner må ty til ukendte og uprøvede komponenter, der kan misbruges til overvågning, skriver Bloomberg News.

Huawei og dets britiske kunder som British Telecom (BT), Vodafone og Three venter nu på at se, hvor omfattende et eventuelt forbud vil være, og hvor hurtigt det skal implementeres.

Ifølge Philip Jansen, der er administrerende direktør for BT, har selskabet behov for mindst fem år, og ideelt syv, til at fjerne Huawei fra leverandørlisten.

- Hvis vi kommer i en situation, hvor tingene skal gå meget, meget hurtigt, så kan det potentielt ramme servicen for BT Groups 24 millioner mobilkunder, sagde Jansen mandag ifølge Reuters.

Vodafone har oplyst, at det vil koste et "etcifret milliardbeløb" i britiske pund at udskifte alt udstyr fra Huawei.

/ritzau/