Kinas topdiplomat nedtoner uenighed med USA efter møde

Møde mellem USA og Kina begyndte torsdag med heftige meningsudvekslinger. Fredag nedtoner Kina uenighed.

USA og Kina har haft "ærlige, konstruktive og nyttige" samtaler. Men landene har stadig forskellige synspunkter.

Det siger den kinesiske topdiplomat Yang Jiechi fredag ifølge nyhedsbureauet AFP efter afslutningen på de første samtaler på højt diplomatisk niveau mellem Kina og den amerikanske Biden-administration.

Mødet fandt sted i byen Anchorage i delstaten Alaska. Det begyndte torsdag med ganske store uenigheder om blandt andet menneskerettigheder.

Her udtrykte USA's udenrigsminister, Antony Blinken, "dyb bekymring" over Kinas ageren i forhold til blandt andet det muslimske mindretal uighurerne og Hongkong.

Imens lød det fra den kinesiske delegation, at USA skulle blande sig uden om kinesiske anliggender.

Men fredag er tonen ifølge AFP mere positiv.

Kinas udenrigsminister, Wang Yi, siger, at han håber at de to lande kan mødes "på halvvejen".

Han tilføjer dog, at respekt for hinandens kerneinteresser er "afgørende", og at "døren for amerikansk-kinesisk dialog altid vil være åben", hvis landene kan leve op til det ideal.

