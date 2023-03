Kinas Xi vil modernisere militær for at gøre det til en mur af stål

Kina må modernisere sit militær, så det bliver "den store mur af stål".

Det siger Kinas præsident, Xi Jinping, mandag med henvisning til Den Kinesiske Mur, som er et af landets mest historiske bygningsværker.

Xi Jinpings tale er den første, han holder, efter at han ved Den Nationale Folkekongres (NPC) fredag blev valgt som præsident for tredje gang. Det sker på et tidspunkt, hvor forholdet til USA er på et lavpunkt.

Den kinesiske præsident opfordrer til, at Kina i højere grad beskytter den nationale sikkerhed og styrer den offentlige sikkerhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Sikkerhed er grundlaget for udvikling, stabilitet er forudsætningen for velstand, siger Xi Jinping ved afslutningen på NPC's årlige kongres.

Ved åbningen af mødet søndag i sidste weekend, blev det meldt ud, at Kina vil øge sit militære budget med den største andel i fire år.

Valget af Xi ansås for at være helt sikkert, efter at han i oktober blev genvalgt som generalsekretær for Kinas Kommunistiske Parti.

NPC beskrives ofte som Kinas parlament. Det er den kinesiske stats mest magtfulde organ.

Folkekongressen er ikke direkte folkevalgt. I realiteten fungerer den ofte som et gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse.

Kommunistpartiet ventes at skærpe tilsynet med sikkerhedsspørgsmål. Det sker, efter at Xi Jinping har erstattet højtplacerede sikkerhedsembedsmænd med sine egne betroede folk.

/ritzau/Reuters