Kinesisk Google-pendant vælter i søgninger på forsvunden minister

Det har skabt stor forundring, at den kinesiske udenrigsminister, Qin Gang, i snart en måned ikke har vist sig i offentligheden.

Det skriver flere medier - herunder britiske BBC og nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge BBC er antallet af søgninger på søgemaskinen Baidu - Kinas pendant til Google - på Qin Gangs navn steget drastisk.

Baidus eget søgeindeks viser, at antallet af søgninger er steget med over 5000 procent den seneste uge. Reuters skriver, at der er tale om omkring 380.000 daglige søgninger på udenrigsministerens navn.

Dermed er han et mere søgt navn end nogle af Kinas største kendisser.

57-årige Qin Gang, der fik sit job i marts, blev sidst set den 25. juni. Her tog han imod Ruslands viceudenrigsminister, Andrej Rudenko, i Beijing.

Hans forsvinden siden da har skabt usikkerhed i hovedstaden.

Det vurderer Yun Sun, der er direktør for Kina-afdelingen hos tænketanken Stimson Center i Washington, ifølge Reuters.

- Qins forsvinden sår meget tvivl og forvirring om den kinesiske regerings stabilitet, troværdighed og evne til at tage beslutninger.

- Hvis en national viceleder bare kan forsvinde uden videre forklaring, så kommer folk til at få svært ved at stole på og regne med nogen kinesisk leder eller embedsmand, lyder det fra Yun Sun.

En anden Kina-analytiker, Wen-Ti Sung fra The Australien National University, siger til Reuters, at situationen formentlig "forvirrer andre lande" og kan besværliggøre diplomatiske forbindelser og samtaler.

Ifølge BBC florerer der en teori på internettet om, at Qin Gang bliver undersøgt for mulig utroskab. Den teori blev Mao Ning, talsmand ved udenrigsministeriet, mandag forelagt på et pressemøde.

- Jeg kender ikke noget til sagen, lød hendes svar.

Regeringen har oplyst, at Qin Gang er fraværende af helbredsmæssige årsager. Det er dog ikke uddybet, hvad det skulle indebære.

/ritzau/