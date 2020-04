Kinesisk laboratorieleder: Coronavirus stammer ikke fra os

USA's præsident hentyder, at coronavirus kan komme fra kinesisk laboratorie. Det er umuligt, siger direktøren.

Direktøren for et højsikkerheds-laboratorie i den kinesiske storby Wuhan afviser, at stedet er skyld i udbruddet af coronavirus.

- Det er umuligt, at virusset er kommet fra os, siger direktøren, Yuan Zhiming, i et interview med et statsligt medie.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Tværtimod forsker instituttet i øjeblikket i forskellige områder, der relaterer sig til virusset, oplyser han og tilføjer, at ingen af hans ansatte er blevet smittet med coronavirusset.

Yuan Zhiming er direktør for Wuhans Institut for Virologi. Det har et laboratorie, som er udstyret til netop at håndtere farlige virusser.

USA's præsident, Donald Trump, har tidligere sagt, at han ikke udelukker, at virusset ved en fejl slap ud fra et laboratorie i Wuhan, der forskede i flagermus.

Allerede i februar afviste instituttet teorien. Men denne uge har den fået liv igen, efter at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, sagde, at USA er i gang med en "fuld undersøgelse" af, hvordan virusset "slap ud i verden".

På et pressemøde natten til søndag dansk tid bekræftede Donald Trump, at en sådan undersøgelse er i gang.

Den kinesiske institutdirektør tror dog ikke, at USA vil finde noget, der antyder, at virusset stammer fra dem.

- Jeg ved, at det er umuligt. Som menneske, der udfører virale studier, ved vi helt klart, hvilken slags forskning der foregår i instituttet, og hvordan instituttet håndterer virusser og prøver, siger Yuan Zhiming ifølge AFP.

Kinesiske forskere har flere gange afvist, at virusset skulle være skabt i et laboratorie eller sluppet ud fra instituttet ved en fejl.

De har sagt, at virusset sandsynligvis er blevet overført fra et dyr til mennesker på et marked i Wuhan, hvor der blev handlet med vilde dyr.

/ritzau/