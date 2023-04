Kinesisk manøvre øger spændinger omkring Taiwan

Kinas militær simulerede søndag præcisionsangreb nær Taiwan på andendagen af en omfattede øvelse, hvor Taiwan meldte om mange fly i luften. Magtdemonstrationen i Taiwanstrædet nord og syd for øen blev nøje overvåget af USA.

På et tidspunkt kom det til en spændt situation, da næsten 20 krigsskibe - omkring 10 fra Kina og omkring ti fra Taiwan lå og vogtede på hinanden nær medianlinjen i Taiwanstrædet, siger en kilde tæt på Taiwans militære ledelse til Reuters.

Ifølge det statslige tv i Kina øvede det kinesiske militær sig i at omringe Taiwan, og der blev simuleret angreb med præcisionsraketter mod vigtige mål på øen og i farvandet omkring den.

- Øvelsen er nødvendig for at sikre Kinas nationale suverænitet og territoriale integritet, siger en talsmand for den kinesiske hær, Shi Yin.

Taiwans militær havde søndag midt på dagen registreret over 58 fly i luften, deriblandt Su-30 kampfly og H-6 bombefly.

Kinas militær indledte den tre dages militære øvelse lørdag.

- Øvelserne er en alvorlig advarsel mod de taiwanske separatistiske styrkers maskepi med eksterne kræfter, hed det i en erklæring fra den kinesiske kommandogruppe.

Øvelsen finder sted kort tid efter, at Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, er kommet tilbage fra en rejse til USA, hvor hun blandt andet har mødtes med formanden for Repræsentanternes Hus, Kevin McCarthy.

Taiwans forsvarsministerium siger efter Kinas udmelding, at øvelserne truer den regionale stabilitet og sikkerhed.

- Kina har brugt præsident Tsais besøg og gennemrejse i USA som en undskyldning for at foretage militære øvelser, der alvorligt undergraver fred, stabilitet og sikkerhed i regionen, siger ministeriet.

Taiwan ligger øst for Kina og betragter sig selv som en selvstændig stat med sin egen valuta og sit eget politiske og retlige system.

Kina anser omvendt Taiwan som en del af sit territorium, selv om parterne har haft hver deres styre, siden borgerkrigen i Kina sluttede i 1949.

/ritzau/Reuters