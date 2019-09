Kinesisk megalufthavn skal lette presset på Beijing

Ny lufthavn ved Beijing skal aflaste den eksisterende, der sidste år håndterede over 100 millioner passagerer.

Den kinesiske hovedstad får fredag en splinterny lufthavn. Og skal man tro iagttagere, så er det også på tide.

Det skriver flere medier herunder tv-stationen CNN.

Beijing Daxing International Airport, der er bygget til at kunne håndtere 72 millioner passagerer årligt i dens første leveår, skal aflaste den kinesiske hovedstads primære lufthavn, Beijing Capitol.

I 2018 håndterede Beijing Capitol over 100 millioner passagerer - væsentligt flere end den oprindelige kapacitet på 90 millioner passagerer om året.

Det gør lufthavnen til den næsttravleste lufthavn i verden, kun overgået af den internationale lufthavn i den amerikanske storby Atlanta.

Til sammenligning håndterede Københavns Lufthavn i Kastrup omtrent 30 millioner passagerer i 2018.

Åbningen af Daxing fredag er tilrettelagt, så den falder i forbindelse med 70-året for Folkerepublikken Kinas grundlæggelse.

Den nye karakteristiske terminalbygning, der af lokale medier omtales som "søstjernen", er designet af den afdøde britisk-irakiske arkitekt Zaha Hadid.

Det enorme byggearbejde blev igangsat i 2014, og hele projektet har kostet omkring 70 milliarder kinesiske yuan svarende til omtrent 74 milliarder kroner.

For det beløb får de mange rejsende fire landingsbaner og en terminalbygning, der er på størrelse med 97 fodboldbaner.

Samtidig vil passagerer blive betjent af robotter, der oplyser om afgangstidspunkter samt generel information om lufthavnen.

Da byggeriet var på sit højeste, arbejdede der dagligt 40.000 personer på byggepladsen.

Lufthavnen er dog - på trods af åbningen fredag - langt fra fuldt udbygget.

Det er planen, at der på sigt skal være hele syv landingsbaner, og at lufthavnens samlede kapacitet skal udvides til over 100 millioner passagerer om året.

Hadids eksperimenterende design er blevet rost for blandt andet brugen af 8000 ovenlysvinduer samt en grundplan, der sikrer, at passagerer maksimalt skal bruge otte minutter på at gå fra sikkerhedstjek til gaten.

/ritzau/