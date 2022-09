Kinesisk millionby lukker ned efter hundredvis af coronatilfælde

Den kinesiske storby Chengdu med omkring 21 millioner indbyggere er torsdag lukket ned på grund af et nyt udbrud af covid-19.

Det meddeler kinesiske myndigheder ifølge nyhedsbureauerne AFP og dpa.

Fra klokken 18.00 torsdag aften lokal tid (klokken 12.00 middag dansk tid) må de mange millioner indbyggere i den sydvestlige storby ikke forlade deres hjem.

Inden for de kommende fire dage skal hele byen testes for coronasmitte, skriver kinesiske medier ifølge dpa.

Den svenske bilfabrikant Volvo meddeler, at den er blevet tvunget til midlertidigt at lukke sin fabrik i Chengdu, hvor der er omkring 3000 ansatte.

Nedlukningen kommer, efter at myndighederne har konstateret 132 nye smittetilfælde i Chengdu onsdag. På landsplan blev der onsdag fundet 307 nye tilfælde af smitte.

Torsdag er yderligere 157 mennesker blevet testet positive for smitte, oplyser myndigheder i Chengdu ifølge AFP. Af dem har 51 ingen symptomer.

Som i andre lande er det omikron-varianten, der er den dominerende i Kina. Den er meget smitsom, men giver typisk et mindre alvorligt sygdomsforløb end tidligere varianter.

I Chengdu er det tilladt for én person i hvert hjem at gå ud en gang i døgnet for at købe mad og andre nødvendigheder. Det er dog en betingelse, at de kan fremvise en negativ coronatest.

Chengdu er ikke den eneste kinesiske storby, der er blevet lukket ned for at begrænse spredningen af coronavirus.

I de seneste dage er det samme sket i blandt andet Dalian i det nordøstlige Kina. Her bor der omkring seks millioner mennesker.

Også i byerne Chengde og Shijiazhuang, der ligger tæt ved hovedstaden Beijing, er der indført udgangsforbud. Det er ikke oplyst, hvor mange mennesker det omfatter.

Kinas regering har indført nultolerance over for coronasmitte. Det er noget, der kan aflæses i de seneste nøgletal fra verdens næststørste økonomi.

Nedlukningerne har blandt andet påvirket eksport af varer til resten af verden.

/ritzau/