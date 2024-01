Kinesisk satellit udløser uro i Taiwan før valg

Kina har forud for et valg i Taiwan udløst en politisk storm ved at sende en satellit ind over øen, hvilket udløste luftalarm og frygt i befolkningen.

Taiwans præsidentkontor har dog udsendt en erklæring om, at satellitten ikke opfattes som et forsøg på kinesisk indblanding i valget, men det største oppositionsparti har stillet mange spørgsmål om, hvorfor der blev udløst luftalarm.

Satellitten blev sendt op fra Xichang i den sydvestlige Sichuan-provins - omkring 2000 kilometer fra Taiwans hovedstad Taipei. Ifølge det statslige kinesiske nyhedsbureau skal satellitten observere "mystiske flygtige fænomener i universet".

Valget følges meget tæt i både Kina og i USA, da dets udfald vil får stor betydning for de fremtidige relationer mellem Kina og Taiwan.

En strøm af desinformation på blandt andet der sociale medie TikTok har præget dagene op til lørdagens præsidentvalg og parlamentsvalg i Taiwan.

Iagttagere, eksperter og embedsmænd i Taiwan siger, at desinformationen er knyttet til Beijing, hvor de kommunistiske ledere ikke lægger skjul på, at de ikke bryder sig om den førende præsidentkandidat Lai Ching-te, hvis Demokratiske Progressive Parti (DPP) afviser, at Taiwan er en del af Kinas territorium.

Et kinesiske indslag, som håner Lai, er blevet set over 8,5 millioner gange kort før valget. Samtidig udsendes der falske påstande om, at Lais vicepræsident, Hsiao Bi-khim, er amerikansk statsborger og derfor ikke kan vælges.

Hsiao har gentagne gange gjort det klart, at hun for år tilbage har opgivet sit amerikanske statsborgerskab.

Kina har i de seneste år optrappet dets militære tilstedeværelse omkring Taiwan og forsøger åbenlys at presse befolkningen til at opgive kampen for at selvstændighed.

Taiwan, som har 23,6 millioner indbyggere, opstod som republik i 1949, da tabende nationalistiske styrker flygtede fra selve Kina og etablerede sig på øen.

/ritzau/AFP