Kinesiske fly har øget spændinger i Taiwanstrædet

Taiwans forsvarsministerium siger fredag, at ni kinesiske fly fredag overfløj grænsedragningen i Taiwanstrædet og gennemførte kampberedte patruljeringer.

Aktionen er blevet fordømt af Taiwan som "irrationel".

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, siger, at Kina med fuldt overlæg skaber øgede spændinger, mens regeringen i Taiwans hovedstad, Taipei, altid reagerer forsigtigt og roligt. Hun fremsatte udtalelserne i en tænketank i New York torsdag.

Styret i Beijing har fremsat ikkespecificerede trusler mod Taiwan i forbindelse med den taiwanesiske præsidents besøg i USA. Kina opfordrede tidligere på ugen USA til ikke at tillade Taiwan s præsident at mellemlande i USA på hendes oversøiske rejse.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Et sådant skridt vil blive opfattet som en "provokation", har en kinesisk talsperson sagt ifølge Reuters.

Tsai Ing-wen indledte onsdag en ti dage lang rundrejse i Mellemamerika med to planlagte mellemlandinger i New York og Los Angeles i USA.

Tsai skal på sin tur mødes med allierede i Guatemala og Belize.

I USA er det også ventet, at hun vil mødes med formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy, på den ene af sine mellemlandinger.

- Hvis hun kontakter formand McCarthy, vil det være endnu en provokation, der på alvorlig vis krænker ét-Kina-princippet, skader Kinas suverænitet og ødelægger fred og stabilitet i Taiwan strædet, hed det i en udtalelse fra Zhu Fenglian, talsperson for Kinas kontor for Taiwan -anliggender, på et pressemøde onsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Kina anser Taiwan som værende en del af landet og mener, at øen skal regeres fra Beijing.

Taiwan, der har et veludviklet demokrati, afviser kategorisk, at den selvstyrende ø skal regeres af Kina.

Da den daværende formand for Repræsentanternes Hus, demokraten Nancy Pelosi, i august sidste år besøgte Taiwan, gennemførte Kina storstilede krigsøvelser rundt om øen.

/ritzau/Reuters