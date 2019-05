Kinesiske mænd henter sexslaver i Pakistan

Fattige pakistanske piger narres til Kina og ender som hjælpeløse sexofre i fattige, øde landsbyer.

Muqadas Ashraf var kun 16 år, da hendes forældre giftede hende bort til en kinesisk mand, som var kommet til Pakistan for at finde en brud. Mindre end fem måneder senere er den pakistanske pige tilbage i sit hjemland, gravid og i gang med at søge skilsmisse fra en mand, som hun siger mishandlede hende.

Muqadas er en blandt hundredvis af fattige kristne piger, som bliver sendt til Kinas voksende markeder med brude, siger aktivister i Pakistan.

Mellemmænd, der aggressivt leder efter piger til kinesiske ungkarle, får ofte hjælp af præster, som får penge for at udpege fattige familier med døtre i deres menigheder.

Forældre får flere tusinde dollar for at bortgifte en datter. De får at vide, at deres kommende svigersønner er velhavende rige kinesere, som er blevet omvendt til kristendommen. Men det er i strid med sandheden siger adskillige brude, forældre, præster og embedsmænd til AP.

Mange af de piger, som bliver gift med kinesere - som oftest mod deres vilje - befinder sig pludselig i et isoleret landområde, hvor de bliver hjælpeløse ofre for en brutal undertrykkelse, og hvor de er uden af stand til at kommunikere. Blot det at bede om et glas vand skal oversættes for dem.

- Dette er menneskesmugling, siger Aslam Augustine, som er minister for menneskerettigheder i Pakistans Punjab provins.

De pakistanske myndigheder anholdt tirsdag mindst otte kinesere for at forsøge at lokke piger til Kina med falske løfter om ægteskab.

Augustine beskylder Kinas regering og den kinesiske ambassade i Pakistan for at vende det blinde øje til mishandlingerne af de fattige piger, fordi de kritikløst udsteder visas og andre dokumenter til mænd på jagt efter brude.

Human Rights Watch opfordrer Kina og Pakistan til at gribe ind og henviser til "stadigt flere beviser på, at pakistanske kvinder og piger risikerer at blive ofre for sexslaveri i Kina".

Human Rights Watch sagde i en rapport i sidste måned, at mønsteret med smugling af "brude" til Kina også sker fra mindst fem andre lande i Asien.

Kinas etbarnspolitik gennem årtier har medført, at landet mangler piger og kvinder. Det har traditionelt været anset som bedre at få en søn end en datter, og derfor er millioner af pigefostre blevet fravalgt som aborter gennem næsten fire årtier.

/ritzau/AP