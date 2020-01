Kinesiske syndebukke vendes ryggen efter virusfund i Italien

Flere lande melder om fjendtlig opførsel over for kinesere, mens coronavirusset fortsat spreder sig globalt.

Flere kinesere i Italien er blevet chikaneret i forbindelse med den fortsatte spredning af det potentielt dødelige coronavirus.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

De italienske myndigheder meddelte torsdag, at de første to tilfælde af coronavirus var blevet bekræftet i Italien. Der er tale om et kinesisk turistpar fra den kinesiske storby Wuhan. Parret kom til Italien 23. januar.

Det er i Wuhan, at virusudbruddet har sit epicenter.

Italiens premierminister, Giuseppe Conte, sagde torsdag, at "der ikke er nogen grund til panik eller til at være urolig".

Alligevel har der været fjendtlig opførsel over for kinesere og blandt andet opfordringer om at undgå kinesiske restauranter og butikker. Det beretter The Guardian-journalisten Angela Giuffrida, der befinder sig i Rom.

Roberto Giuliano, der er direktør på et af verdens ældste musikkonservatorier, Santa Cecilia i Rom, fik onsdag kritik for at have sagt til studerende fra Kina, Japan og Sydkorea, at de ikke måtte deltage i timer, før de var blevet undersøgt for eventuel coronavirussmitte.

Et andet italiensk konservatorie meddelte, at studerende fra Kina skulle blive væk i 14 dage, efter at de var vendt tilbage fra fejringen af kinesisk nytår.

Andre eksempler inkluderer ifølge italienske medier to kinesiske turister, der blev spyttet på af en gruppe børn i Venedig. Tre kinesiske turister blev desuden fornærmet på en restaurant i Torino, skriver The Guardian.

En turist fra Kina skal også være blevet nægtet adgang til de arkæologiske områder ved den ødelagte by Pompeji.

- En af de uundgåelige ting ved sådan en sygdom er desværre fremmedfrygt, siger et lokalt byrådsmedlem fra den toscanske by Prato.

Der bor over 30.000 kinesere i Italien. Italien er også det europæiske land, der tiltrækker flest kinesiske turister. Fem millioner besøgte landet i 2018.

Også i Canada og Storbritannien har der været meldinger om fjendtlig opførsel over for kinesere i forbindelse med virusudbruddet.

I Frankrig er kinesiske indbyggere begyndt at dele deres oplevelser under hashtagget #JeNeSuisPasUnVirus (Jeg er ikke en virus, red.).

Coronavirusset har hidtil kostet over 200 personer livet i Kina.

