King Jong-un rasler med atomsablen med ny lovgivning

Nordkoreas atomvåben er kommet for at blive, og en nedrustning kan så absolut ikke komme på tale.

Det er budskabet fra landets leder, Kim Jong-un, i forbindelse med en ny lov om atomvåben, der er blevet vedtaget i Nordkorea.

- Fred er kun muligt ved styrken til at afskrække imperialistisk arrogance, siger Kim Jong-un til det statslige nyhedsbureau KCNA.

Striden om Nordkoreas arsenal af atomvåben har været omtrent lige så længe, som Kim Jong-un har siddet på magten i landet. Han trådte til efter sin fars død i 2011.

Landet er et af verdens fattigste, dets befolkning lever i høj grad i sult, og atomvåbnene er en af Kim Jong-uns eneste reelle styrkepositioner på den internationale scene.

Den nye lov om atomvåben erklærer Nordkorea for en "ansvarlig atomvåben-nation".

Den gør det muligt for Nordkorea øjeblikkeligt at svare igen med atomvåben, hvis landet står over for et angreb eller en invasion.

Kim Jong-un siger desuden via KCNA, at Vesten godt kan spejde langt efter forhandlinger om nedrustning. Nordkoreas besiddelse af atomvåben er "legitim og uundværlig", lyder det.

Det har ellers været en høj politisk prioritet for flere af især USA's præsidenter at få sat en dæmper på Nordkoreas atomambitioner.

Kim Jong-un brød med en årtier lang tendens, da han i 2018 blev den første nordkoreanske leder til at mødes med en amerikansk præsident. Det skete, da han mødtes med Donald Trump ved grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea.

Siden har den nuværende præsident for USA, Joe Biden, sagt, at han er parat til at mødes med Kim Jong-un når som helst og hvor som helst. Sydkoreas nyligt valgte præsident, Yoon Suk-yeol, har desuden tilbudt Nordkorea både økonomisk og medicinsk støtte, hvis Kim Jong-un er klar til at forhandle om landets atomvåbenarsenal.

