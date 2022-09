Kirgisistan og Tadsjikistan indgår på ny aftale om våbenhvile

Efter en uge med kampe er Kirgisistan og Tadsjikistan blevet enige om at trække styrker væk fra grænseområdet.

De to centralasiatiske lande Kirgisistan og Tadsjikistan har mandag underskrevet en aftale om våbenhvile.

Det sker efter seks dages hårde kampe, der har efterladt adskillige døde på begge sider.

Det rapporterer russiske nyhedsbureauer ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Aftalen er underskrevet af de kirgisiske og tadsjikiske efterretningschefer ved grænseovergangen Guliston-Avtodorozhny.

Ifølge aftalen skal både styrker og tunge våben trækkes tilbage fra grænseområdet mellem de to lande.

Lederen af Kirgisistans statslige udvalg for national sikkerhed oplyser, at situationen i den kirgisiske grænseregion Batken gradvist er ved at stabilisere sig efter den seneste uges kampe.

Hans tadsjikiske modpart siger, at "vi er overbeviste om, at der nu kommer fred til vores grænser".

Siden kampene brød ud 14. september, er mindst 59 mennesker blevet dræbt og 164 såret på den kirgisiske side, viser officielle tal.

Imens er 136.000 mennesker blevet evakueret fra Kirgisistans Batken-provins.

Tadsjikistan har opgivet sit dødstal til 41.

Søndag oplyste indenrigsministeriet i Tadsjikistan ifølge nyhedsbureauet AFP, at der også er civile blandt de dræbte. Ministeriet oplyste ikke, hvor mange det drejer sig om.

Begge lande har beskyldt hinanden for at genstarte de dødelige kampe, som ellers skulle have været dæmpet med en våbenhvile, der blev indgået fredag.

I en udtalelse lød det fra Kirgisistans grænsemyndigheder søndag, at landets styrker fortsat har afvæbnet angreb fra nabolandet.

Siden Sovjetunionens kollaps for mere end 30 år siden har de to bjergrige nationer været uenige om den knap 1000 kilometer lange grænse, de deler.

Sammenstød i grænselandet er ikke ualmindeligt, og normalt deeskalerer konflikterne hurtigt.

/ritzau/