Kirke i Florida mister seks medlemmer til covid-19 på ti dage

En kirke i byen Jacksonville i Florida har i løbet af ti dage mistet seks medlemmer af menigheden til covid-19.

Ingen af de seks afdøde var vaccineret, og fire af dem var sunde og under 35 år.

Det oplyser George Davis, der er præst i kirken Impact Church i byen Jacksonville, ifølge NBC News.

- Vi har nu haft seks medlemmer af vores kirke, som i løbet af et par uger er gået bort som følge af covid-19. Det har revet vores hjerter fuldstændig itu, siger han.

Han tilføjer, at 15-20 medlemmer af kirken er så alvorligt syge af covid-19, at de er indlagt på et hospital, mens ti andre smittede holder sig hjemme.

Samtidig opfordrer præsten folk til at blive vaccineret. Søndag var kirken i Jacksonville omdannet til et vaccinationscenter.

Det var anden gang, at den var vært for et sådan arrangement. Første gang i marts fik 800 personer det første stik.

- Vi gør det ganske enkelt bare muligt for de, som ønsker det, at blive vaccineret, sagde han om søndagens initiativ, der skete i samarbejde med sundhedseksperter fra University of Florida og med vaccinedoser fra Pfizer.

Florida er aktuelt blandt de værst ramte delstater i USA med hensyn til coronasmitte. Fredag rapporterede Florida om et rekordhøjt smittetal på næsten 24.000 i løbet af et døgn.

Det var tredje gang i løbet af ugen, at Florida passerede sin hidtidige smitterekord.

Desuden blev smittetallet fra fredag til fredag opgjort til 134.506 i Florida. Det er mere end nogen anden periode på syv dage under pandemien.

Ifølge NBC News er 49,6 procent af Floridas befolkning færdigvaccineret.

Det er en lidt lavere andel end i andre af USA's største delstater som Californien (53,5 procent), New York (57,8 procent) og Pennsylvania (53,1 procent), men højere end i Illinois (49,1 procent) og Texas (44,5 procent).

/ritzau/