Kirkeklokker ringer hver dag i ti minutter for Desmond Tutu

Over hele Sydafrika var folk på gaderne for at vise respekt for afdøde Desmond Tutu. Han begraves nytårsdag.

Sydafrika mindedes mandag ærkebiskop Desmond Tutu med kimende kirkeklokker, blomster og mindeord.

Dagen efter, at den 90-årige antiapartheidhelt døde på et plejehjem i Cape Town, var både sorte og hvide ude for at vise deres respekt for manden, som mange har kaldt landets moralske kompas i de årtier, hvor Sydafrika blev gennemgribende forandret.

- Kampen for frihed i Sydafrikas skyttegrave krævede et ubeskriveligt mod. Og dog førte han beslutsomt og frygtløst an i demonstrationer iførte sin flagrende gejstlige dragt, sagde Nelson Mandelas enke, Graca Machel.

Klokkerne i St George's Katedral i Cape Town ringede i ti minutter midt på dagen - en hyldest, som vil blive gentaget hver dag i denne uge frem til fredag.

En statsbegravelse af Desmond Tutu vil finde sted nytårsdag i katedralen.

Hans båre vil blive stillet frem dagen før begravelsen, så folk kan vise ham en sidste ære, siger den anglikanske ærkebiskop Thabo Makgoba.

Tutus aske vil blive begravet i et mausoleum i katedralen.

Makgoba siger, at 400 mennesker allerede har meddelt, at de ønsker at deltage i begravelsen 1. januar.

De gældende coronarestriktioner tillader kun omkring 200 deltagere.

Der planlægges også ceremonier og mindehøjtideligheder for Desmond Tutu i nabolandene Namibia, Botswana, Lesotho og Eswatini.

Desmond Tutu fik i 1984 Nobels fredspris for sin ikkevoldelige kamp mod undertrykkelsen af sorte under apartheidregimet. I 1986 blev han Sydafrikas første sorte ærkebiskop.

- Hans død er endnu et kapitel af sorg i vores nations farvel til en generation af fremragende sydafrikanere, der har testamenteret os et befriet Sydafrika, sagde præsident Cyril Ramaphosa i sin første reaktion på Tutus død søndag.

/ritzau/dpa