Kirkeledere i Jerusalem lukker Gravkirken i protest

Jerusalems forsøg på at opkræve kommuneskat for kommercielt udnyttet kirkeejet land, et nyt israelsk lovforslag om ekspropriering af allerede frasolgt kirkejord og den græsk-ortodokse kirkes frasalg af kirkeejet jord til bosættere er blandt årsagerne til krisen

Hver dag står hundreder i kø i Gravkirken i Jerusalem for at gå få trin ned til det helligste sted, bede foran, se og røre ved Den Hellige Grav – Jesu grav. Det er kun få måneder siden, at stedet blev genåbnet for pilgrimme efter en årelang renovation. Men i søndags blev nøglen drejet om.

Lederne af den græsk-ortodokse, den armenske og den katolske kirke i Jerusalem tog i fællesskab beslutningen om at bede Adeeb Jawad, den muslimske mand, der har arvet ansvaret for hver dag at åbne og lukke kirkens store træport, om at låse kirken på ubestemt tid. Lederne af de tre kirker oplæste en fælles meddelelse på kirketrappen, samtidig med at der blev rullet bannere ned fra Gravkirkens tag med teksten: ”Stop forfølgelsen af kirkerne” og ”Nu er det nok”.