Kirken advarer mod populistiske “frelsere” i italiensk valgkamp

Den katolske kirke kæmper for at undgå, at sofavælgerne afgør, hvem der får magten i Italien efter søndagens valg

Alle Italiens største partier var mandag morgen repræsenteret i Napolis domkirke for at bevidne et mirakel.

Udenrigsminister Luigi Di Maio, kulturminister Dario Franceschini og andre kandidater i den syditalienske storby var mødt op i håbet om, at napolitanernes yndlingshelgen Sankt Janus’ størknede blod igen ville flyde som tegn på en lys fremtid for byen og dens indbyggere. Miraklet indtraf – som det vel at mærke gør med jævne mellemrum – og fik Napolis ærkebiskop, Domenico Battaglia, til at udtrykke et fromt håb: