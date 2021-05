Klage til USA's højesteret truer retten til fri abort

Domstol vil tage sag op fra Mississippi om ret til abort. Det sætter USA's abortafgørelse fra 1973 under pres.

USA's højesteret har mandag indvilget i at behandle en klage, som kan true den epokegørende afgørelse, som retten tog i 1973 om at legalisere abort over hele USA.

Sagen, som højesteret vil behandle, angår en lov i delstaten Mississippi, som forbyder aborter efter 15 ugers svangerskab.

Højesteret, der under tidligere præsident Donald Trump fik valgt nye konservative dommere, ventes at tage sagen op til efteråret.

Abortloven i Mississippi blev vedtaget i 2018. Den forbyder som nævnt aborter efter 15 ugers svangerskab, og undtaget er kun tilfælde, hvor moderens liv kan være truet, eller at fostret har misdannelser.

Højesteret har valgt at tage sagen op, efter at to lavere domstole har afvist abortloven fra Mississippi som værende i strid med forfatningen.

Det lykkedes Trump at få udpeget tre konservative dommere til højesteret. Det sikrede de konservative dommere et flertal på seks mod tre. Det har øget muligheden for, at højesterets afgørelse fra 1973 om retten til abort, der kendes som Roe versus Wade, vil blive omstødt.

Højesteret afgjorde dengang - og det blev bekræftet med en ny afgørelse fra 1992 - at stater ikke kan forbyde abort, så længe et foster ikke vil være levedygtigt uden for moderens mave. Læger har siden sat den grænse mellem 24 og 28 ugers svangerskab ifølge Reuters.

Abort er et spørgsmål, som i alvorlig grad splitter det amerikanske samfund. I de senere år har stater med republikansk flertal indført stadig mere restriktive love om abort.

