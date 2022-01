Klagere vil have USA's højesteret til at stoppe vaccinekrav

USA's højesteret lader fredag klagere over præsident Joe Bidens vaccinekrav til ansatte fremlægge deres argumenter.

Klagerne vil have retten til at blokere kravet om vaccine.

Det er to særskilte direktiver fra regeringen, som de vil have ophævet. Det skriver avisen New York Times.

Klagerne repræsenterer republikanske delstater, virksomheder, religiøse organisationer og andre. De hævder, at Biden ikke har bemyndigelse til at kræve ansatte i virksomheder vaccineret. Kun Kongressen kan gøre det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Biden-regeringen kræver, at virksomheder med over 100 beskæftigede skal sikre, at alle ansatte er vaccinerede eller testet for covid-19 mindst én gang om ugen. Det berører over 84 millioner ansatte.

Det sker på baggrund af coronapandemien, der i USA har kostet næsten 834.000 mennesker livet ifølge Johns Hopkins Universitet.

Den anden forordning kræver, at ansatte på hospitaler, plejehjem og i andre dele af sundhedssektoren, der er en del af de føderale programmer Medicare og Medicaid, skal lade sig vaccinere.

Det berører ifølge regeringen 17 millioner læger, sygeplejere, plejere og andre sundhedsarbejdere.

Der er fredag afsat mindst to timer I Højesteretten til at høre på argumenterne.

/ritzau/