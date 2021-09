Klimaaktivister afslutter sultestrejke efter Scholz-løfte

De sidste to aktivister har lørdag afsluttet en sultestrejke, der har haft til formål at sætte klima på dagsordenen forud for Tysklands valg søndag.

En større gruppe tyske aktivister indledte 30. august en sultestrejke nær den tyske Forbundsdag i Berlin. Siden da har flere afbrudt strejken, men først lørdag har de sidste altså trukket sig fra strejken.

Det sker, efter at den socialdemokratiske kanslerkandidater, Olaf Scholz, har lovet en offentlig debat om klimaudfordringerne inden for fire uger.

- Jeg er glad for, at de strejkende indstiller deres strejke og begynder at drikke og spise igen, skriver Scholz på Twitter lørdag aften.

- Liv kommer i første række, og jeg står ved mit løfte om at snakke efter valget. Jeg løber ikke fra det løfte, lyder det.

De sidste to aktivister, der hedder Lea Bonasera og Henning Jeschke, havde tidligere lørdag meddelt, at de nu ikke længere kun ville holde sig fra at spise. De ville heller ikke indtage væske længere.

De to var allerede yderst svækkede efter ugers sultestrejke, og beslutningen om ikke at drikke kunne betyde, at de meget snart kom i livsfare.

- I løbet af den her valgkamp, hvor der er så meget på spil, opfører folk sig som om, at det hele bare kan fortsætte sådan her, siger Henning Jeschke.

Han og de øvrige aktivister har forlangt en offentlig debat mellem de tre kanslerkandidater om klimaet. Det har de alle afvist.

Løftet fra Scholz betød dog, at de to sidste aktivister lørdag afbrød strejken.

De tre kandidater, der kæmper om at blive ny tysk forbundskansler, er Olaf Scholz fra socialdemokratiske SPD, Armin Laschet fra det konservative CDU og Annalena Baerbock fra miljøpartiet De Grønne.

De skal tage over fra Angela Merkel, der stopper efter 16 år på posten.

/ritzau/dpa