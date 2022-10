Klimaaktivister sprøjtemaler Aston Martin-lokaler i London

Klimaaktivister har søndag sprøjtet orange maling ud over et udstillingslokale for Aston Martin-biler i den britiske hovedstad, London.

Det fremgår af billeder fra det centrale London.

Her kan man også se en malingbeholder med teksten Just Stop Oil.

Just Stop Oil er en britisk klimaaktivistgruppe. Den kæmper for at få regeringen i Storbritannien til at standse brugen af fossilt brændstof.

Samme gruppe stod fredag bag en anden protest - ligeledes i London.

Her kastede to aktivister tomatsuppe ud over maleriet "Solsikkerne" af Vincent van Gogh på London's National Gallery. Rammen blev en smule beskadiget, men der skete ikke noget med selve maleriet.

De nylige protester har fået Storbritanniens regering til at reagere.

Indenrigsminister Suella Braverman har varslet et lovforslag, der skal gøre det lettere at håndtere protester fra grupper som Just Stop Oil og Extinction Rebellion.

Planen er, at man skal kunne forbyde mod protesterne på forhånd.

- Jeg har ikke tænkt mig at bøje mig for de her demonstranter, der prøver at holde briterne som gidsler, siger hun i en udtalelse.

- De her alvorlige og farlige handlinger og hærværk har ikke noget med ytringsfrihed eller menneskerettigheder at gøre. Det skal stoppes, lyder det.

Ude foran Aston Martins udstillingslokaler forklarer en 19-årig mor søndag, at hun kæmper for at beskytte kommende generationer.

- Hvordan kan jeg de kommende år forklare min datter, hvor alle dyrene blev af, hvor kulturen blev af, hvor skønheden blev af, hvorfor der ikke er nogen bier, og hvorfor hun ikke kan få noget mad?, siger kvinden, Chloe Thomas.

/ritzau/AFP