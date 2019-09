Klimaaktivister vil fredag flyve med droner ved Heathrow

I et forsøg på at presse den britiske regering til at udlede mindre kulstof vil aktivister forstyrre Heathrow.

Klimaaktivister vil trods anholdelser stadig forstyrre lufttrafikken i Heathrow-lufthavnen i London med droner fredag.

Aktivistgruppen The Heathrow Pause Group skriver i en pressemeddelelse torsdag, at den fredag morgen vil flyve med droner ulovligt inden for fem kilometer af den travle lufthavn i London.

Målet er at presse den britiske regering til at lave strengere tiltag for at reducere udledningen af kulstof.

Torsdag blev fem aktivister fra gruppen anholdt grundet mistanke om, at de ville forstyrre lufttrafikken i lufthavnen.

- Aktionen vil fortsætte som planlagt - fredeligt og ikkevoldeligt - på trods af dagens hændelser. Vi har en plan B klar, skriver aktivistgruppen i pressemeddelelsen.

Ved Gatwick-lufthavnen tæt på London blev flere fly holdt på jorden i december sidste år, da droner blev spottet.

Politiet forventer ikke, at det samme vil ske ved Heathrow fredag.

Aktivisterne har udtalt, at de ikke vil skabe fare for nogen passagerer, og har derfor meldt åbent ud om aktionen på forhånd.

/ritzau/Reuters