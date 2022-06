Klimachok på Afrikas Horn gør langsigtede projekter næsten umulige

I årtier har akut mangel på vand været et tilbagevendende problem på Afrikas Horn. Med globale klimaændringer rammer tørkerne nu oftere og varer længere. Når regnen svigter, som den nu har gjort i fire sæsoner, skubbes en stor del af befolkningen i Somalia, Somaliland, Kenya og Etiopien ud i en reel overlevelseskamp. En kamp, de ikke kan vinde uden hjælp udefra og som nedbryder de lokale samfunds modstandskraft.

En rapport udgivet af organisationen Oxfam i denne uge viser, at behovet for humanitær hjælp til klimakatastrofer globalt set er otte gange højere i dag end for blot 20 år siden. Afrikas Horn er et af de områder, der rammes hårdest, og tørkernes hyppighed skaber samtidig en situation, hvor donorer og hjælpeorganisationer tvinges til at fokusere på akut nødhjælp på bekostning af mere langsigtede løsninger og projekter. Netop i en tid, hvor der er allermest brug for langsigtet planlægning.