Klimaminister advarer EU mod fiksfakseri for billigere energi

EU's medlemslande har fortsat svært ved at finde fælles fodslag, når det drejer sig om stigende energipriser.

Nogle lande ønsker en større reform af EU's energimarked. Men det advarer klimaminister Dan Jørgensen (S) imod.

- Det er klart, at alle lande er pressede af høje priser. Det afspejler sig i debatten. Der er nogle, der argumenterer for, at EU bør gå hårdere til værks og altså ændre nogle forskellige reguleringer og regler.

- Og så er der heldigvis flertallet, hvor Danmark er iblandt, som siger, at vi ikke skal lave midlertidige fiksfakserier, som kan få permanente skadelige konsekvenser for at løse et midlertidigt problem, siger han.

Klimaministerens udtalelser kommer efter et møde i Bruxelles, hvor han har drøftet stigende energipriser med sine EU-kolleger. Det har været på dagsordenen ved flere møder og også på et topmøde i oktober.

Men meldingen har indtil videre været, at landene selv må finde løsninger, fordi det vurderes at være et midlertidigt problem.

Nogle lande har også kritiseret EU's klimaplaner for at være for ambitiøse. De mener, at det medvirker til de højere energipriser, at man tvinger omstillingen for hurtigt igennem.

Det argumenterer Dan Jørgensen imod.

- Det er klart, at på den helt korte bane, hvor energipriserne stiger meget rundtomkring i Europa, så kan det føles, som om det går i den forkerte retning.

- Men det, der sker nu, er bare et eksempel på, at vi er for afhængige af fossiler. Og det vil kun være godt, hvis vi bliver uafhængige af fossiler hurtigst muligt, siger han.

Klimaministeren fortæller, at han blandt andet bruger Danmark som eksempel, når han vil overbevise skeptikere om, at mere grøn omstilling er vejen frem.

For Danmark er mindre hårdt ramt af de stigende priser, fordi vi er relativt langt med den grønne omstilling, mener Dan Jørgensen.

Han ser mere vedvarende energi skabe mere stabilitet i priserne.

- Hvis det går, som Danmark ønsker, så bliver det med et europæisk energisystem, der er langt mere integreret end i dag og i højere grad bygger på vedvarende energi, som vi selv producerer.

- Så vil vi også have langt bedre stabilitet, siger Dan Jørgensen.

/ritzau/