Klimaminister advarer mod at tro stort EU-klimamål er sikret

Øget CO2-reduktionsmål for 2030 er overordentlig positivt, mener klimaminister Dan Jørgensen.

Klimaminister Dan Jørgensen (S) kalder EU-Kommissionens forslag om at øge 2030-målet for reduktion af CO2-udledning til mindst 55 procent for en "delsejr" og et "vigtigt skridt på vejen".

- Det er overordentlig positivt. Jeg har på vegne af Danmark i mange måneder kæmpet for, at man skal have så ambitiøst udgangspunkt som muligt fra EU-Kommissionen, siger han.

Han advarer samtidig imod at tro, at målet nu er på plads. Forslaget skal nemlig forhandles, og Danmark tilhører en gruppe af lande i mindretal.

- Desværre er det sådan, må man sobert set sige, at det stadig er en mindretalsposition også blandt EU-landene med de mindst 55 procent, så vidt jeg lige kan gøre det op.

Ifølge ministeren er der omkring ti lande i Danmarks lejr. Det vil sige, at 17 lande aktuelt ikke er med på idéen.

EU-Parlamentet, som er medforhandler, forventes i oktober at vedtage et mål om 60 procents reduktion - blandt flere andre konkrete klimaforslag.

Den danske regering er gået efter - og går fortsat efter - at øge reduktionsmålet fra 40 procent til 55 procent i 2030. Reduktionen måles i forhold til niveauet i 1990, hvilket er FN-standard.

Venstre har kritiseret regeringen for ikke at søge et endnu højere mål. Det afviser ministeren.

- Danmark kan ikke diktere de 26 andre EU-lande noget som helst. Så hvis vi skal have indflydelse, så skal vi finde lande at alliere os med.

- Det har vi også gjort, og det tror jeg også, man i al ubeskedenhed må sige, har været medvirkende årsag til, at EU-Kommissionen er der, hvor den er i dag, siger Dan Jørgensen.

FN's klimakommissær, Frans Timmermans, vil torsdag præsentere detaljerne i forslaget.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sagde dog i en tale onsdag, at 30 procent af genopretningsfonden efter coronapandemien på 750 milliarder euro skal tilvejebringes gennem klimaobligationer.

- Djævlen ligger som bekendt ofte i detaljen. Det vigtige for Danmark er selvfølgeligt, at de penge, der bliver allokeret, også går til konkret grøn omstilling, og at de ikke i for høj grad går til at bestikke nogle lande, til noget, som de måske ikke rigtig ønsker sig, siger ministeren.

Han vil afvente at høre, hvad Timmermans præsenterer senere på ugen.

/ritzau/