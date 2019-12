Klimaminister vil have flere ambitioner i grøn EU-aftale

En grøn EU-aftale har gode elementer, men den skal være mere ambitiøs, mener klimaminister Dan Jørgensen.

En grøn aftale i EU kommer til at byde på gode tiltag, men ambitionerne skal være større.

Det er konklusionen fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (S), efter at han onsdag mødtes med ledende næstformand for EU-Kommissionen Frans Timmermans for at drøfte EU-Kommissionens klimaprioriteter.

EU har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 40 procent i 2030.

Formanden for EU-Kommissionen, Ursula von der Leyen, har ønsket at hæve målet til 50 procent, og samtidig sigter hun efter klimaneutralitet i 2050.

Det vil hun blandt andet gøre igennem den grønne aftale, som Frans Timmermans har det overordnede ansvar for.

Den danske minister er positivt stemt for den kommende aftale, selv om han ikke vil kommentere specifikke tiltag.

- Der er meget godt i vente. Det er på et konkret niveau, så man i medlemslandene kan se, at det her faktisk vil betyde noget. Også på den korte bane, siger Dan Jørgensen.

Aftalen forventes præsenteret 11. december.

Det er fornuftigt, at EU fører konkret politik ud i livet, men der skal samtidig mere ambitiøse fremtidsplaner til, forklarer ministeren.

Danmark har med en række andre lande ønsket at hæve målet for reduktion af drivhusgasser til mindst 55 procent, men ministeren erkender, at det lige nu kan blive svært at nå højere op.

- Som situationen er, kan det blive ganske svært at nå det, siger ministeren.

Han henviser til, at landene stadig er splittet i forhandlinger om målene i henholdsvis 2030 og 2050.

/ritzau/