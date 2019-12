Klimarådgiver: Lande trækker håndbremse ved COP25-møde

Et årligt klimamøde varer længere end ventet, men resultatet tegner ikke særlig ambitiøst, mener Care Danmark.

Egentlig skulle det to uger lange klimamøde COP25 i Madrid være slut fredag klokken 18, men flere timer senere er forhandlingerne stadig i gang.

Det kommer dog ikke bag på John Nordbo, klimarådgiver ved Care Danmark.

- De går over tid, fordi der er store uenigheder mellem landene. Rundt om forhandlingsbordet sidder lande, som ikke vil meget på klimaområdet, eksempelvis Trumps USA og Bolsonaros Brasilien.

- På den anden side sidder fattige afrikanske lande og små østater, som bliver ramt af klimakatastrofer og ønsker stærk handling nu, siger han.

Når det er sagt er det snarere reglen end undtagelsen, at de årlige klimamøder går over tid, forklarer John Nordbo.

Fredag aften er forhandlingerne opdelt i to, hvor temaet ved det ene bord er, hvor meget ilandes skal kompensere ulande for såkaldt "loss and damage" - tab og skaber.

Det er penge, som gives for de klimakatastrofer, som ulande rammes af, på trods af at de ikke selv har været med til at skabe dem.

Ved det andet bord bliver der snakket om, hvordan man udvikler et system til at handle med udslip.

- Det skal fungere, så et land kan lade være med at gøre en indsats hjemme ved i stedet at købe sig til, at der gøres en indsats i et andet land, siger John Nordbo.

Han mener, at idéen om handelssystemet for længst skulle være droppet. Ifølge ham er der behov for, at alle lande gør deres yderste for at reducere CO2-udledningen.

John Nordbo tvivler på, at den endelige aftale bliver ambitiøs. I formiddags blev fremlagt et udkast på fire sider, som ifølge John Nordbo bar præg af at være fyldt med elastik, så hvert punkt kunne tolkes bredt.

- Jeg må desværre sige, at lige nu tegner det ikke til et synderligt stærkt resultat.

- Fra en bred kam har lande sagt ting, der har trukket i håndbremsen, og omvendt har vi ikke set EU for alvor træde i aktion som den globale leder, man giver indtryk af at være, siger han.

Klimarådgiveren forventer, at COP25-mødet afsluttes lørdag eller søndag.

