Klimaramt landsby i Fiji forsøger at råbe verdensledere op

Hvad gør man, når man i Fiji midt i Stillehavet til sidst ikke har andre muligheder end selv at grave sten op fra strandbunden og bygge sit eget dige for at sikre sin landsby mod oversvømmelse?

I Kalei inviterer man indbyggerne til grillaften og samler ind til at kunne købe det cement, der skal bruges til at holde sammen på stenene.

Fem dollar for hver deltager.

- Men vi har brug for flere diger, og vi har brug for en dræningsmaskine. Det fortæller vi til alle, der kommer forbi. Vi har virkelig brug for hjælp, fortæller Uraia Vuetibau, der er formand for sammenslutningen af flere bebyggelser i området.

Han står bag det udvalg, som lokalområdet har stiftet for at dokumentere de konsekvenser af klimaforandringer, der er i gang med at ændre de lokales liv. Den dokumentation skal bruges til at råbe den lokale regering og internationale politikere op.

Indtil videre har det hjemmebyggede dige virket noget ad vejen. I dag er det kun, når højvandet står højest, at landsbyen virkelig bliver oversvømmet, men det er lang tid siden, at jorden stoppede med at kunne optage mere vand, så her er sumpet det meste af tiden. Det præger i høj grad høsten, fortæller indbyggerne.

I nabolandsbyen Anitioki har flere af de spinkelt byggede huse længe været ubeboelige, og indbyggerne har dermed været tvunget til at forlade dem. Det vidner et sammenstyrtet træhus om.

De menneskeskabte klimaforandringer påvirker allerede mange vejr- og klimaekstremer i verden. Udsatte samfund, der historisk set har bidraget mindst til de nuværende klimaforandringer, bliver uforholdsmæssigt hårdt ramt.

Fiji har i flere år kunnet mærke klimaforandringerne, og det kommer blandt andet til udtryk ved hyppigere og kraftigere cykloners samt stigende vandstand.

Den udvikling har udsigt til at fortsætte. Hvis verdens energiforbrug i de næste 80 år primært baseres på fossile brændsler som kul, olie og gas, vil havniveauet i gennemsnit stige mellem 0,63 og 1,01 meter frem mod år 2100.

I 2150 vil vandstanden være steget med mellem 0,98 og 1,88 meter, fremgår det af FN's seneste klimarapport.

Rapporten er udarbejdet af FN's klimapanel (IPCC).

Ved FN-klimatopmødet COP27 i efteråret blev der vedtaget en global fond, som skal dække tab og skader i de mest udsatte lande. Finansieringen af fonden er ikke på plads endnu.

I Kalei fortæller indbyggerne, at der føles langt til FN. Her har de skrevet et brev til den lokale regering i håb om at få hjælp til at kunne tilføre ekstra jord til det våde undergrund, der kan hjælpe med at dræne.

