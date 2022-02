Klimarapport advarer kraftigt mod kortsigtede løsninger

For ofte er klimatilpasning for kortsigtet ifølge rapport. Man kan spænde ben for sig selv, siger DMI-chef.

Verdens lande har både opnåelige og effektive muligheder for at tilpasse sig og mindske de risici, som klimaforandringer udgør mod mennesker og natur.

Det konkluderer FN's Klimapanel (IPCC) i en rapport mandag. Rapporten tilføjer, at der dog er et betydeligt men.

For selv om der generelt set ses fremgang på tværs af alle sektorer og regioner, når det handler om at tilpasse sig klimaforandringer, bliver langtfra det hele gjort på en fornuftig måde.

For mange initiativer er for kortsigtede.

Og det er et stort opmærksomhedspunkt. Det forklarer Adrian Lema, chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Tilpasning til klimaforandringerne er meget ofte for kortsigtet og ikke integreret i andre planlægningsinitiativer, som forskellige lande måtte tage.

- Den her kortsigtede defekt på løsningerne gør, at man kan spænde ben for sig selv. At man kan komme til at lave klimatilpasningsløsninger, som ikke er langtidsholdbare og ikke tager højde for de rigtig mange risici, som FN's Klimapanel har identificeret, siger han.

Ifølge rapporten er der "øget bevis" for dårlig klimatilpasning på tværs af mange sektorer og regioner.

Dårlig klimatilpasning kan føre til, at man låser sig fast på løsninger, som ikke er holdbare. Og det øger risikoen for, at det bliver svært og dyrt at ændre til noget bedre.

Det påpeges, at de dårlige løsninger kan undgås ved at tænke fleksibelt på tværs af flere sektorer og planlægge langsigtet.

For eksempel skal løsningerne også tage højde for yderligere global opvarmning, som kan medføre flere eller mere omfattende naturkatastrofer.

En dårlig løsning kan for eksempel være et dige, som ikke er højt nok, forklarer Mattias Söderberg, klimarådgiver i Folkekirkens Nødhjælp.

- Klimatilpasning er en nødvendighed, og vi er nødt til at tænke det ind i al udvikling. Men vi skal også huske at tænke os om, så vi tilpasser os til den reelle risiko.

- Vi er nødt til at acceptere, at det ikke altid er muligt at tilpasse sig klimaforandringernes effekter. I nogle tilfælde vil mennesker blive nødt til at flytte. Det er derfor, vi vil se en voksende migration i de kommende årtier, siger han i en skriftlig kommentar.

For at sikre de bedste måder at tilpasse sig på er det også vigtigt at skabe mere viden. Det fremhæver Adrian Lema.

- Det allervigtigste er, at vi skal have højnet vidensniveauet.

- Og så skal politikerne sørge for, at de løsninger, de kigger på, bliver tænkt godt igennem på tværs af forskellige myndigheder, siger han.

Klimapanelet kommer ikke med nogen anbefalinger. Men det kommer med løsningsforslag, som politikere og beslutningstagere kan tage stilling til.

