Krig i Europa. Skyhøje energipriser. Galoperende inflation. Kriser er der nok af. Det er derfor med et dystert bagtæppe, at det årlige klimatopmøde om få uger afholdes i Egypten.

Her - på COP27, som det kaldes - skal verdens ledere prøve at holde liv i Parisaftalens mål om at begrænse de globale stigninger i temperaturen til maksimalt to grader fra niveauet før industrialiseringen.