Klobuchar trækker sig som mulig vicepræsident og peger på farvet

Senator Kamala Harris er blandt de varmeste bud på Bidens kandidat til vicepræsident.

Senator Amy Klobuchar er ikke længere med i opløbet om at blive Joe Bidens vicepræsidentkandidat.

Det oplyser hun ifølge NBC News tidligt fredag morgen dansk tid.

Samtidig siger hun, at Joe Biden, der nu har samlet nok delegerede til at blive nomineret som præsidentkandidat, bør vælge "en farvet kvinde" at stille op sammen med til præsidentvalget i november 2020.

Klobuchar var længe blandt favoritterne til at blive Bidens kandidat til vicepræsident.

Men under de omfattende protester mod racisme i USA har der ifølge The New York Times været fornyet opmærksom omkring hendes rolle som anklager i Minneapolis.

Det har ført til, at hun har tabt terræn i kapløbet om at stille op sammen med den tidligere vicepræsident.

- Dette er et historisk øjeblik, og USA må gribe dette øjeblik, siger hun ifølge NBC News og henviser til det, hun "har set over hele landet".

- Jeg tror fuldt og fast på - hvilket jeg også fortalte vicepræsidenten i går aftes - at det er øjeblikket, hvor vi sætter en farvet kvinde på stemmesedlen.

Klobuchar stillede selv op til kapløbet om at blive Demokraternes præsidentkandidat, men i marts trak hun sig og meddelte, at hun støtter Biden.

To andre tidligere demokratiske Biden-konkurrenter til præsidentposten, senatorerne Kamala Harris og Elizabeth Warren, regnes fortsat som varme bud på Bidens kandidat til vicepræsident.

/ritzau/