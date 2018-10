Klubejers helikopter styrter ned foran fodboldstadion

En helikopter er lørdag aften styrtet ned foran stadion i Leicester i Storbritannien.

En helikopter er styrtet ned på en parkeringsplads ved den britiske fodboldklub Leicester Citys hjemmebane, King Power Fodboldstadion.

Det skriver flere medier.

Helikopteren tilhører Leicester Citys ejer, Vichai Srivaddhanaprabha.

Det er uvist, om nogen er kommet til skade.

Ulykken er sket, kort tid efter at Leicester City med Kasper Schmeichel på mål lørdag aften spillede 1-1 mod West Ham på det pågældende stadion.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters bekræfter politiet i Leicester City, at de er til stede ved en hændelse i nærheden af King Power-stadionet, og at redningsmandskab også er på stedet.

Det britiske medie Daily Mail skriver, at helikopteren ifølge øjenvidner lettede fra stadionets plæne, svævede over det sydøstlige hjørne af stadionet, før den snurrede mod jorden og brød i flammer.

Der er endnu ingen meldinger om, hvorvidt klubejer Vichai Srivaddhanaprabha var om bord på helikopteren, men det er en tilbagevendende begivenhed, at han og hans følge forlader Leicester Citys hjemmebanekampe i helikopter.

Ifølge Sky Sport News er der forlydender om, at det var et problem med helikopterens bageste rotor, der fik den til at snurre rundt og efterfølgende styrte mod jorden.

Billeder fra samme medie viser voldsomme flammer fra helikopteren, som ligger på sin ene side på jorden.

Parkeringspladsen, hvor helikopteren er styrtet ned, er ifølge Sky Sports News beregnet til Leicester Citys stab.

/ritzau/