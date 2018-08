Knald eller fald: Brexitforhandlinger går ind i slutfase

EU og Storbritannien vil forhandle kontinuerligt fra nu af, siger EU's forhandler Michel Barnier.

EU og Storbritannien gør klar til slutfasen i forhandlingerne om briternes udtræden på et tidspunkt, hvor der er stigende frygt for, at der kommer et brexit næste år uden en aftale.

Det siger EU's forhandler Michel Barnier.

- Forhandlingerne går nu ind i den afsluttende fase. Vi er enige om, at EU og Storbritannien vil forhandle kontinuerligt fra nu af, siger Barnier, efter at han tirsdag havde møder med den britiske brexitminister, Dominic Raab, i Bruxelles.

Dominic Raab siger, at Storbritannien stadig tror på, at det vil lykkes at finde frem til en brexitaftale med EU inden udgangen af oktober.

Men han gør det også klart, at der er store kløfter mellem parterne.

Barnier siger, at forhandlingerne kommer til at være i gang "fra og med nu".

- Det er nødvendigt, at en aftale kommer på plads, og at det sker ikke meget senere end i begyndelsen af november, siger han.

Briternes skilsmisse fra EU træder officielt i kraft til marts næste år. Det har skabt stor frustration blandt briterne, at det er uklart, hvad et brexit vil indebære.

- Det er på dagsordenen at få løst de få tilbageværende emner, i forhold til at Storbritannien forlader EU, samt at få sat tempoet op under diskussionerne om det fremtidige forhold, sagde talsmænd for premierminister Theresa May op til tirsdagens møde.

Raab vil torsdag holde en tale, hvor han løfter sløret for, hvordan regeringen vil sikre stabilitet i landet i tilfælde af, at Storbritannien forlader EU uden en aftale.

Samtidig vil han offentliggøre en række retningslinjer, der skal hjælpe briterne og de britiske virksomheder med at forberede sig på brexit-scenariet uden en EU-aftale.

Storbritannien har i knap to år arbejdet på en plan, i tilfælde af at der ikke bliver landet en aftale med EU.

/ritzau/Reuters